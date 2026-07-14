Arrêt du trafic de pétroliers au Détroit d’Ormuz

Reprise des frappes entre les États-Unis et l’Iran:

Le trafic des pétroliers dans le détroit d’Ormuz a ralenti jusqu’à presque s’arrêter au cours des dernières 24 heures, alors que la reprise des frappes entre les États-Unis et l’Iran ainsi que les attaques contre des navires commerciaux ont renforcé les inquiétudes en matière de sécurité dans cette voie maritime stratégique.

L’Agence de presse turque affirme que seuls deux pétroliers ont achevé leur traversée du détroit au cours des 24 heures précédant 06h25 GMT mardi.

Il s’agissait des pétroliers de transport de pétrole et de produits chimiques Seafaith et Niki.

Le nombre réel de traversées pourrait être plus élevé, car les navires peuvent désactiver leurs transpondeurs du système d’identification automatique (AIS) afin de dissimuler leur position.

Par ailleurs, les pétroliers de gaz de pétrole liquéfié (GPL) Monarch et Danuta I approchaient du détroit et semblaient prêts à le franchir, mais n’avaient pas encore terminé leur passage.

Cette activité limitée reflète la prudence croissante des armateurs et des opérateurs maritimes après la nouvelle escalade militaire autour de cette voie navigable.

Selon des informations rapportées, les États-Unis ont mené des frappes contre des cibles côtières et militaires iraniennes, tandis que l’Iran a attaqué deux pétroliers liés aux Émirats arabes unis en représailles, tuant un membre d’équipage et blessant plusieurs autres personnes.

Le Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI) a condamné les attaques contre les navires commerciaux civils dans le détroit et ses environs, appelant à une désescalade et soulignant que le transit devait rester libre, sans entraves ni droits de passage.

L’OMI a indiqué avoir recensé 53 incidents maritimes confirmés dans la région et 14 décès de marins jusqu’à lundi.

Le détroit d’Ormuz est l’un des corridors énergétiques les plus importants au monde. Environ 20 millions de barils de pétrole par jour ont transité par cette voie maritime en 2024, soit près de 20 % de la consommation mondiale de liquides pétroliers.