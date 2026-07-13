Oran: 16 blessés dans un incendie suivi d’une explosion dans un immeuble à Oued Tlelat

Seize personnes ont été blessées, dont six agents de la Protection civile, à la suite d’un incendie qui s’est déclaré, samedi soir, au niveau des compteurs électriques d’un immeuble résidentiel situé dans le quartier des 3.100 logements, dans la commune d’Oued Tlelat (Sud d’Oran), ont indiqué les services de la Protection civile.

Selon la même source, les unités de la Protection civile sont intervenues à 20h06, après le déclenchement d’un incendie au niveau des compteurs électriques situés au rez-de-chaussée d’un immeuble composé d’un rez-de-chaussée et de neuf étages. Les flammes se sont ensuite propagées aux étages supérieurs, avant qu’une explosion ne se produise au deuxième étage.

La même source a ajouté que l’explosion a provoqué l’effondrement des murs extérieurs de deux appartements de l’immeuble.

Le sinistre a fait, selon un bilan provisoire, 16 blessés, dont six agents de la Protection civile, qui ont reçu les premiers soins sur place avant d’être évacués vers l’établissement hospitalier local.

Les services de la Protection civile ont précisé que l’intervention se poursuivait afin d’achever les opérations d’extinction de l’incendie et de sécurisation des lieux, tout en procédant à l’évaluation des dégâts et à la détermination des causes de l’incident.

APS