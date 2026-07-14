Nasri au Qatar pour présenter les condoléances

Décès de l'Emir Hamad ben Khalifa Al-Thani

Chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, s’est rendu, mardi au Qatar, pour présenter les condoléances à son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar, suite au décès de son père, l’Emir Hamad ben Khalifa Al-Thani, indique un communiqué du conseil.

“Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, s’est rendu, mardi 14 juillet 2026, à l’Etat du Qatar pour présenter les condoléances à son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar, suite au décès de son père, l’Emir Hamad ben Khalifa Al-Thani”, précise la même source.

“M. Nasri sera accompagné de M. Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, du général-major Mohamed Salah Benbicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, du professeur Makhlouf Sahel, chef de cabinet du président du Conseil de la nation, et de M. Ihsane Naouk, directeur par intérim du Machrek arabe et de la ligue des Etats arabes au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines” .