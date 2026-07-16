Incendie dans un orphelinat à Alger: 11 morts et 19 blessés

Au moins 11 personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées dans un incendie, dans un orphelinat de la banlieue d’Alger, a annoncé jeudi la protection civile algérienne.

«Les services de la protection civile poursuivent les opérations d’extinction de l’incendie qui s’est déclaré à la Fondation de l’enfance assistée, située dans la commune de Mohammadia», indique l’organisme dans un communiqué.

«Le bilan provisoire des pertes humaines est de 11 décès», ajoute-t-il.

Le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est rendu au chevet des blessés à l’hôpital des grands brûlés de Zeralda, puis à celui de Mustapha Bacha dans la capitale, selon la télévision nationale.

La Protection civile a précisé être intervenue à 03h32 afin de circonscrire l’incendie. À cette fin, elle a déployé six fourgons d’incendie, six ambulances, le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) ainsi qu’une échelle pivotante automatique, bénéficiant en outre du renfort de l’Unité nationale d’instruction et d’interventions.

Un bilan préliminaire communiqué par la Protection civile faisait état de seize blessés, incommodés par des brûlures et des insuffisances respiratoires. Ce bilan s’est ultérieurement alourdi, dénombrant désormais onze décès et dix-neuf blessés.

Parmi ces derniers, dix souffrent de brûlures à des degrés de gravité variables, deux présentent des détresses respiratoires aiguës, tandis que sept autres manifestent un état de choc psychologique.

Par ailleurs, les équipes de sauveteurs sont parvenues à évacuer cinq personnes en situation de handicap pour les mettre en sécurité. Les opérations d’extinction et de reconnaissance se poursuivent activement, dans l’attente de l’établissement du bilan définitif et de la détermination des causes du sinistre.