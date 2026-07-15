Le Président de la République entame une visite officielle en République fédérale d’Allemagne

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, entame, ce mercredi, une visite officielle de deux jours en République fédérale d’Allemagne, à l’invitation de son ami, son excellence le Président allemand, M. Frank-Walter Steinmeier.

Cette visite vient renforcer les liens d’amitié historiques et de partenariat entre les deux pays, et consacrer la volonté commune des deux dirigeants d’insuffler un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale et de les élargir à des horizons plus vastes.

Au cours de cette visite, le président de la République aura des entretiens avec son homologue allemand et avec le Chancelier fédéral, M. Friedrich Merz, axés sur le renforcement des liens historiques entre l’Algérie et l’Allemagne et l’exploration des voies de promotion de la coopération bilatérale dans les différents domaines d’intérêt commun, à travers la relance de la dynamique des mécanismes de coopération et leur promotion à des perspectives stratégiques plus larges.

Cette visite sera également ponctuée par une rencontre du président de la République avec les membres de la communauté nationale établie en Allemagne, afin d’écouter leurs préoccupations et leurs aspirations.

Un forum économique algéro-allemand se tiendra en marge de la visite, en présence de hauts responsables et avec la participation d’hommes d’affaires et d’investisseurs des deux pays, et dont les travaux seront couronnés par l’annonce d’un partenariat stratégique entre les deux pays et la signature de plus de trente (30) accords dans divers domaines, notamment les hydrocarbures, les énergies renouvelables, la transition énergétique, l’industrie pharmaceutique, l’industrie manufacturière et les technologies de pointe.

APS