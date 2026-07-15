Rétablissement de l’alimentation en électricité dans les wilayas touchées la nuit dernière par une coupure soudaine du courant

L’alimentation en électricité a été rétablie dans les wilayas ayant enregistré, dans la nuit du mardi au mercredi, une coupure soudaine du courant, à la suite d’une panne technique exceptionnelle survenue dans l’installation électrique de Sidi Okba dans la wilaya de Biskra.

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a suivi, accompagné du ministre de l’Energie et des Energies renouvelables, M. Mourad Adjal, et du conseiller auprès du président de la République chargé de la Direction générale de la communication à la Présidence de la République, M. Kamel Sidi Said, l’opération de rétablissement de l’alimentation en électricité jusqu’à son achèvement avec succès, aux environs de 4h00 de la journée du mercredi.

A cet égard, le Premier ministre a adressé, au nom du président de la République, ses remerciements aux cadres du ministère de l’Energie, ainsi qu’aux services et aux agents de Sonelgaz, qui ont réussi, dans un délai record, à réparer la panne technique exceptionnelle à l’origine de la coupure du courant enregistrée dans plusieurs wilayas du pays.

Pour sa part, M. Adjal a confirmé la “remise en service complète” de l’installation électrique de Sidi Okba dans la wilaya de Biskra, soulignant dans ce cadre le rétablissement de l’alimentation en électricité dans les 16 wilayas touchées la nuit dernière par les coupures d’électricité.

Il a également salué les investissements réalisés par l’Etat dans le secteur de l’Energie, ayant permis de réparer cette panne technique complexe dans un “délai très court”.

APS