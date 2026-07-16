-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français
Incendie à l'Etablissement de l'enfance assistée de Mohammadia

Le Premier ministre s’enquiert des conditions de prise en charge des blessés

Echoroukonline
  • 19
  • 0
Le Premier ministre s’enquiert des conditions de prise en charge des blessés

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’est rendu, jeudi matin à l’Hôpital des grands brûlés de Zéralda (Alger), afin de s’enquérir de l’état des blessés et des conditions de leur prise en charge, à la suite de l’incendie qui s’est déclaré à l’Etablissement de l’enfance assistée de la commune de Mohammadia.

Le Premier ministre s’est également déplacé au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha-Pacha pour s’enquérir de l’état des blessés transférés dans cet établissement hospitalier.

M. Ghrieb était accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Lotfi Boudjemaa, du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji.

Pour rappel, les services de la Protection civile sont intervenus vers 3h30 pour circonscrire un incendie qui s’est déclaré à l’Etablissement de l’enfance assistée de Mohammadia, ayant fait, selon un premier bilan, 11 morts et 19 blessés.

APS

Articles en Relation
L’Iran accuse les États-Unis de violer le mémorandum d’entente dans une lettre adressée à l’ONU

L’Iran accuse les États-Unis de violer le mémorandum d’entente dans une lettre adressée a l’ONU

Oran: 16 blessés dans un incendie suivi d’une explosion dans un immeuble à Oued Tlelat

Oran: 16 blessés dans un incendie suivi d’une explosion dans un immeuble a Oued Tlelat

Le Président de la République entame une visite officielle en République fédérale d’Allemagne

Le Président de la République entame une visite officielle en République fédérale d’Allemagne

Tipaza et Kansas City bientôt jumelées sur décision du président Tebboune

Tipaza et Kansas City bientôt jumelées sur décision du président Tebboune

Lutte antiterroriste: Six membres du MAK, dont quatre ressortissants marocains, arrêtés par l’ANP

Lutte antiterroriste: Six membres du MAK, dont quatre ressortissants marocains, arrêtés par l’ANP

Deschamps critique l’arbitrage après l’élimination de la France face à l’Espagne

Deschamps critique l’arbitrage après l’élimination de la France face a l’Espagne

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus