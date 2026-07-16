Le Premier ministre s’enquiert des conditions de prise en charge des blessés

Incendie à l'Etablissement de l'enfance assistée de Mohammadia

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’est rendu, jeudi matin à l’Hôpital des grands brûlés de Zéralda (Alger), afin de s’enquérir de l’état des blessés et des conditions de leur prise en charge, à la suite de l’incendie qui s’est déclaré à l’Etablissement de l’enfance assistée de la commune de Mohammadia.

Le Premier ministre s’est également déplacé au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha-Pacha pour s’enquérir de l’état des blessés transférés dans cet établissement hospitalier.

M. Ghrieb était accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Lotfi Boudjemaa, du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji.

Pour rappel, les services de la Protection civile sont intervenus vers 3h30 pour circonscrire un incendie qui s’est déclaré à l’Etablissement de l’enfance assistée de Mohammadia, ayant fait, selon un premier bilan, 11 morts et 19 blessés.

APS