France-Algérie: Paris vise un retour à 250.000 visas par an

La France souhaite ramener progressivement à environ 250.000 par an le nombre de visas délivrés aux ressortissants algériens, niveau enregistré avant la crise diplomatique entre Paris et Alger, a annoncé l’ambassadeur français en Algérie, Stéphane Romatet.

Dans un entretien accordé à Substack , le diplomate a reconnu une baisse des délivrances ces derniers mois, provoquée notamment par la réduction des effectifs consulaires et les difficultés rencontrées par les demandeurs pour obtenir un rendez-vous.

La France souhaite disposer dès cet été de l’ensemble des effectifs nécessaires au traitement des demandes.

Cette accélération, présentée comme un moyen de préserver les liens humains et économiques entre les deux pays, suscite néanmoins des critiques à droite en France, où certains responsables réclament de conditionner les visas à la reprise par Alger de ses ressortissants visés par une obligation de quitter le territoire français.

Revenu à Alger depuis deux mois à la demande d’Emmanuel Macron, Stéphane Romatet affirme avoir reçu pour mission de rétablir une relation fondée sur la confiance après près de deux années de tensions.

La reprise concerne en priorité la sécurité, la justice et les migrations, trois domaines dans lesquels les échanges avaient été fortement ralentis, voire suspendus.

Paris souhaite notamment relancer la coopération policière et judiciaire contre le trafic de drogue. Les discussions ont également repris sur les biens dits « mal acquis », dont l’Algérie réclame la restitution.

La visite du ministre français de la Justice à Alger en mai, puis celle d’une délégation de hauts magistrats algériens à Paris, ont permis de rouvrir ces dossiers.

Plusieurs déplacements officiels ont également eu lieu dans les deux sens, notamment ceux de la ministre française déléguée aux Armées et du ministre algérien de l’Intérieur, Saïd Sayoud.