Entretien en tête-à-tête à Berlin entre le président de la République et son homologue allemand

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu, jeudi à Berlin, un entretien en tête-à-tête avec le président de la République fédérale d’Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, dans le cadre de la visite officielle qu’il effectue en Allemagne, pays ami.

Auparavant, un accueil officiel a été réservé au président de la République par son homologue allemand à la villa Borsig, à Berlin.

Pour rappel, le président de la République est arrivé mercredi soir dans la capitale allemande, Berlin, pour une visite officielle en République fédérale d’Allemagne, afin de renforcer les liens d’amitié historiques et de partenariat entre les deux pays, et de consacrer la volonté commune des deux dirigeants d’insuffler un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale et de les élargir à des horizons plus vastes.

APS