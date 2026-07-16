Président de la République: Les opposants sont les bienvenus en Algérie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, à Berlin, que les opposants sont les bienvenus en Algérie et que tout Algérien a le droit de critiquer, à condition de respecter nos traditions et nos valeurs, et d’éviter les insultes et les injures qui ne conduisent qu’à la haine et à la violence.

S’exprimant lors de sa rencontre, mercredi soir, avec la communauté algérienne établie en République fédérale d’Allemagne, dans le cadre de la visite officielle qu’il effectue dans ce pays, à l’invitation de son ami son excellence le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, le président de la République a indiqué que “les opposants sont les bienvenus, ainsi que toute personne qui exprime son opposition de manière civilisée, en avançant des idées et des alternatives, ce qui permet à l’Algérie de progresser davantage sur la voie de la démocratie”.

Et d’ajouter: “je l’ai dit à plusieurs reprises lors de mes interventions à la télévision et je le répète aujourd’hui devant vous: chaque Algérien a le droit de critiquer, mais il doit tenir compte de nos traditions et de nos valeurs, les insultes et les injures ne conduisent qu’à la haine et à la violence”, soulignant que “celui qui n’est pas d’accord est libre de le dire et de présenter son point de vue. De telles pratiques enrichissent le processus national, et celui qui ne les accepte pas, ne comprend rien”.

APS