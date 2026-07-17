Chaleur: Niveau de vigilance «rouge» sur plusieurs wilayas vendredi et samedi

Une vague de chaleur affectera, vendredi et samedi, plusieurs wilayas du Nord du pays avec des températures caniculaires pouvant atteindre ou dépasser 48 degrés, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis jeudi par l’Office national de la météorologie.

Le BMS-canicule de niveau de vigilance «rouge» (3eme degré) concerne les wilayas de Relizane, Chlef, Ain Defla, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma où les températures maximales atteindront ou dépasseront 48 degrés localement durant la validité du BMS, vendredi de 09h00 à 18h00 et samedi 09h00 à 18h00 également, précise la même source.

APS