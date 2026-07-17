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Algérie-Allemagne

Un agenda stratégique pour approfondir la coopération dans les divers domaines

Echoroukonline
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Un agenda stratégique pour approfondir la coopération dans les divers domaines

La deuxième journée de la visite officielle du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Allemagne, a été couronnée par l’adoption d’un agenda stratégique de partenariat, reflétant la profondeur des liens historiques et la volonté commune des deux pays d’approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines.

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