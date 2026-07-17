Incendie à l’établissement de l’enfance assistée de Mohammadia: La cause du drame dévoilée

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué, vendredi dans un communiqué, que l’incendie survenu jeudi à l’établissement de l’enfance assistée de Mohammadia (Alger), ayant fait 11 morts et 19 blessés, a été provoqué par une étincelle électrique provenant d’un climatiseur installé dans l’une des chambres de l’établissement.

“Suite à l’incendie qui s’est déclaré dans la matinée du 16 juillet 2026 au sein de l’établissement de l’enfance assistée de Mohammadia à Alger, les équipes spécialisées de la Sûreté nationale ont immédiatement ouvert une enquête, afin de déterminer les circonstances de ce drame, qui a coûté la vie à 11 personnes, dont une éducatrice âgée de 52 ans, et fait plusieurs blessés”, lit-on dans le communiqué.

A l’issue des constatations, “les experts de la police scientifique et les techniciens de la scène de crime de la Sûreté nationale ont conclu que l’origine de l’incendie était une étincelle électrique provenant d’un climatiseur installé dans une chambre du premier étage, résultant du fonctionnement continu de l’appareil, en raison des fortes températures enregistrées”, ajoute le communiqué, précisant que “l’enquête des services compétents de la Sûreté nationale se poursuit”.

En cette douloureuse épreuve, la DGSN présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

APS