Meilleur buteur de l’histoire du Mondial: Mbappé surclasse Messi

L’attaquant français Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde en portant son total à 22 réalisations, dépassant ainsi les 21 buts inscrits par l’Argentin Lionel Messi dans la compétition.

Le capitaine de l’équipe de France a établi ce nouveau record samedi, lors du match pour la troisième place du Mondial 2026 face à l’Angleterre, disputé à Miami. Menés 4-0 à la mi-temps, les Bleus sont revenus dans la rencontre grâce notamment à un doublé de Mbappé, auteur des buts français aux 48e et 66e minutes, avant de finalement s’incliner 6-4.

Grâce à ces deux réalisations, l’attaquant du Real Madrid porte également à 10 son total de buts dans cette édition de la Coupe du monde, confortant ainsi sa place de meilleur buteur du tournoi.

Mbappé devance désormais Lionel Messi d’une réalisation au classement historique des buteurs en Coupe du monde.

Le capitaine argentin, qui totalise 21 buts dans la compétition, n’est pas parvenu à combler cet écart lors de la finale du Mondial 2026. L’Argentine s’est en effet inclinée 1-0 après les prolongations face à l’Espagne, qui a décroché le deuxième titre mondial de son histoire, seize ans après son sacre de 2010.

Déjà lauréat du Soulier d’or de la Coupe du monde 2022 au Qatar avec huit buts, Mbappé confirme un peu plus son statut de référence mondiale en matière d’efficacité dans la plus prestigieuse des compétitions internationales.

À seulement 27 ans, le capitaine des Bleus est également le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 66 réalisations en 107 sélections, poursuivant une ascension qui le rapproche un peu plus des plus grandes légendes du football mondial.