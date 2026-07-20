Canicule: Baisse des températures à partir de la semaine prochaine

La vague de chaleur qui touche de nombreuses wilayas du pays devrait se poursuivre durant les prochains jours avant de commencer à s’atténuer progressivement à partir du 26 juillet, indique, dimanche, l’Office national de la météorologie (ONM).

A ce sujet, le spécialiste en météorologie à l’ONM, Boualem Sayah, a précisé dans une déclaration à l’APS que la persistance de cette hausse sensible des températures est due à l’influence d’un anticyclone, communément appelé “dôme de chaleur”, qui domine actuellement les wilayas du nord ainsi que la région des oasis, ajoutant que cette vague de chaleur devrait commencer à reculer progressivement à compter du 26 juillet.

Ce changement de la situation météorologique résultera d’une baisse de la pression atmosphérique dans les hautes couches de l’atmosphère, favorisant la formation de courants d’air nord-ouest, qui contribueront à faire diminuer les températures et à les ramener à leurs normales saisonnières et mensuelles.

S’agissant de la situation météorologique actuelle, le même expert a indiqué que cette hausse des températures a atteint des niveaux “records” par rapport aux températures habituellement enregistrées en cette période de l’année, rappelant que l’Algérie avait déjà connu, en 2021, 2022 et 2023, des températures records dans certaines wilayas du nord.

Toutefois, ce qui distingue la vague de chaleur actuelle, selon le spécialiste, est son étendue dans le temps et dans l’espace. Cette canicule s’est en effet maintenue depuis plusieurs jours consécutifs et a concerné une vaste zone géographique, touchant la majorité des wilayas du Nord où des températures très élevées ont été enregistrées, ce qui en fait l’une des vagues de chaleur les plus marquantes observées ces dernières années.

APS