L’OMS alerte sur l’aggravation de l’épidémie d’Ebola en Ituri face aux obstacles sécuritaires

La transmission du virus Ebola en République démocratique du Congo demeure particulièrement préoccupante dans la province de l’Ituri, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un message publié sur le réseau social américain X. Deux mois après le début de l’épidémie, il a indiqué que plus de 2 000 cas et près de 800 morts avaient été enregistrés, précisant que la majorité des nouveaux cas étaient détectés en dehors des listes de contacts déjà identifiés.

Selon le responsable de l’OMS, environ deux tiers des décès surviennent dans les communautés, ce qui complique les efforts de contrôle de l’épidémie et souligne les difficultés d’accès aux populations affectées.

Une riposte soutenue par l’OMS et les partenaires internationaux

L’OMS, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et leurs partenaires soutiennent le ministère congolais de la Santé afin d’accélérer les capacités de prise en charge médicale, les opérations de laboratoire, le suivi des contacts et la mobilisation communautaire.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a toutefois souligné que les interventions sanitaires seules ne suffiraient pas à contenir l’épidémie. Il a appelé à une réponse politique permettant de garantir l’accès humanitaire, de protéger les agents de santé et de renforcer les opérations sur le terrain.

L’insécurité complique les opérations médicales

La situation sécuritaire dans l’est de la RDC constitue un obstacle majeur à la lutte contre Ebola. Le directeur général de l’OMS a indiqué que les affrontements armés limitaient l’accès aux patients et exposaient les équipes médicales à des risques accrus.

Il a notamment rapporté qu’un centre de traitement Ebola situé à Bunia, dans la province de l’Ituri, avait été attaqué la veille de sa déclaration. Selon lui, même un cessez-le-feu temporaire pourrait contribuer à faciliter les opérations de secours et à protéger les personnels engagés dans la réponse sanitaire.