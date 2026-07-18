-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français
Incendie à l'orphelinat

Suspension de 3 jours de toutes les activités et manifestations à caractère festif

Echoroukonline
  • 32
  • 0
Suspension de 3 jours de toutes les activités et manifestations à caractère festif

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a adressé “une instruction stricte à l’ensemble des organismes et établissements culturels et artistiques placés sous tutelle, portant suspension immédiate et totale, pour une durée de trois jours, de toutes les activités et manifestations culturelles et artistiques à caractère festif au sein des établissements culturels et des directions de wilaya à travers l’ensemble du territoire national, indique vendredi un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

”Cette mesure d’urgence intervient en signe de profonde compassion et de pleine solidarité avec les victimes de l’incendie de l’établissement de l’Enfance assistée de Mohammadia, suite au douloureux drame qui a endeuillé le pays, à l’aube du jeudi 16 juillet 2026”, précise le communiqué.

APS

Articles en Relation
Président de la République: Les opposants sont les bienvenus en Algérie

Président de la République: Les opposants sont les bienvenus en Algérie

Rétablissement de l’alimentation en électricité dans les wilayas touchées la nuit dernière par une coupure soudaine du courant

Rétablissement de l’alimentation en électricité dans les wilayas touchées la nuit dernière par une coupure soudaine du courant

Entretien en tête-à-tête à Berlin entre le président de la République et son homologue allemand

Entretien en tête-a-tête a Berlin entre le président de la République et son homologue allemand

Un agenda stratégique pour approfondir la coopération dans les divers domaines

Un agenda stratégique pour approfondir la coopération dans les divers domaines

Incendie à l’établissement de l’enfance assistée de Mohammadia: La cause du drame dévoilée

Incendie a l’établissement de l’enfance assistée de Mohammadia: La cause du drame dévoilée

Ouvrons donc les comptes de la France en Algérie

Ouvrons donc les comptes de la France en Algérie

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus