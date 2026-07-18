Suspension de 3 jours de toutes les activités et manifestations à caractère festif

Incendie à l'orphelinat

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a adressé “une instruction stricte à l’ensemble des organismes et établissements culturels et artistiques placés sous tutelle, portant suspension immédiate et totale, pour une durée de trois jours, de toutes les activités et manifestations culturelles et artistiques à caractère festif au sein des établissements culturels et des directions de wilaya à travers l’ensemble du territoire national, indique vendredi un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

”Cette mesure d’urgence intervient en signe de profonde compassion et de pleine solidarité avec les victimes de l’incendie de l’établissement de l’Enfance assistée de Mohammadia, suite au douloureux drame qui a endeuillé le pays, à l’aube du jeudi 16 juillet 2026”, précise le communiqué.

APS