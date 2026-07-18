Iran: Une frappe américaine contre une usine de dessalement prive environ 10 000 personnes d’eau

Une frappe américaine visant une usine de dessalement d’eau située dans le village côtier de Bunji, dans la province iranienne d’Hormozgan (sud-est), a privé d’eau potable environ 10 000 personnes, a indiqué samedi un responsable provincial.

L’attaque a « totalement interrompu l’approvisionnement en eau potable de 20 villages comptant environ 10 000 habitants », a rapporté l’agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim, citant le directeur général de la Compagnie des eaux et des eaux usées de la province d’Hormozgan.

« Ces villages font face à une grave crise d’approvisionnement en eau », a ajouté le responsable.

Les tensions demeurent vives au Moyen-Orient, où les États-Unis et l’Iran poursuivent leurs échanges de frappes ces derniers jours.

Cette escalade militaire intervient malgré le mémorandum d’entente négocié par le Pakistan et signé en juin, visant à mettre fin au conflit et à parvenir à un accord de paix durable.