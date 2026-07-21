Démantèlement d’un réseau criminel à Blida: 1,33 quintal de cocaïne saisi

Un réseau criminel constitué de six narcotrafiquants a été démantelé et 1,33 quintal de drogue dure (cocaïne) a été saisi lors d’une opération menée par les services de sécurité de l’Armée de Blida (1ère Région militaire), en coordination avec les services des Douanes algériennes des wilayas de Djelfa et Laghouat, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Dans la dynamique des efforts déployés par les unités de l’Armée nationale populaire dans la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée transfrontalière, et grâce à l’exploitation optimale de renseignements, les services de sécurité de l’Armée de Blida en 1ère Région militaire, en coordination avec les services des Douanes algériennes des wilayas de Djelfa et Laghouat, dans une opération qualitative, ont démantelé, hier 20 juillet 2026, un réseau criminel constitué de 6 narcotrafiquants et saisi 1 quintal et 33 kg de drogue dure (cocaïne), ainsi qu’un véhicule touristique et des téléphones portables”, précise la même source.

“Ces résultats enregistrés sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, interviennent à la suite de la coordination sécuritaire entre les différents services de sécurité qui veillent sur la sécurité des citoyens”, conclut le communiqué.

APS