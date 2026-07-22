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Protection civile: Extinction de 142 incendies sur un total 195 en 24h

Echoroukonline
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Protection civile: Extinction de 142 incendies sur un total 195 en 24h

Les unités de la Protection civile ont procédé au cours des dernières 24h, à l’extinction de 142 incendies sur un total de 195 enregistrés à travers plusieurs wilayas, indique, mercredi, un bilan de la Direction générale de la Protection civile.

Concernant l’état des incendies de forêts, de maquis, de broussailles, des récoltes agricoles et des palmeraies enregistrés, durant les dernières 24h jusqu’à 07h00, le bilan fait état “d’un total de 195 incendies, dont 142 ont été éteints”.

Les opérations d’extinction de 53 autres incendies se poursuivent à travers les wilayas d’Annaba (03), Souk Ahras (03), Skikda (18), Guelma (03), Bouira (01), Médéa (02), Mascara (02), Mila (01), El-Tarf (07), Jijel (04), Constantine (01), Béjaia (05), Tlemcen (01), Saida (01) et Timimoun (01).

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