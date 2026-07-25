Protection civile :56 incendies sur un total 75 maitrisés en 24h

Les unités de la Protection civile ont procédé, au cours des dernières 24h, jusqu’à vendredi à 17h00, à l’extinction de 56 incendies sur un total de 75 enregistrés dans plusieurs wilayas, indique un bilan de la Direction générale de la Protection civile.

Concernant l’état des incendies de forêts, de maquis, de broussailles, des récoltes agricoles et des palmeraies enregistrés durant les dernières 24h jusqu’à 17h00 de cette journée, le bilan fait état “d’un total de 75 incendies, dont 56 ont été éteints”.

Dans ce cadre, les opérations d’extinction de 19 autres incendies se poursuivent à travers les wilayas de Skikda (02), Souk Ahras (02), Bouira (01), El-Tarf (01), Constantine (01), Saida (01), Mila (04), Guelma (01), El Oued (01), Tlemcen (01), Oran (01), Timimoune (01) Sétif (01), Tizi Ouzou (01), conclut la même source.