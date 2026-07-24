États-Unis: Une épidémie de cyclospora sème la panique
L’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a officiellement placé une nouvelle épidémie de parasites Cyclospora sur sa liste de cas urgents faisant l’objet d’une enquête, suite à des signalements d’au moins 72 cas de maladie d’origine inconnue.
Selon le communiqué officiel, l’agence a déclaré avoir activé un processus de traçabilité intensif afin de suivre méticuleusement le mouvement des denrées alimentaires potentiellement contaminées tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Un porte-parole de la FDA a confirmé qu’il s’agit d’une enquête en cours, menée de manière approfondie, et que les dernières mises à jour seront communiquées au public dès que les résultats des analyses de laboratoire seront disponibles.
Cette nouvelle épidémie survient alors que les États-Unis sont confrontés à une épidémie sans précédent de maladie intestinale induite par Cyclospora dans l’histoire médicale moderne, ce qui constitue une grave menace pour la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en produits frais et pour la santé publique.
Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont confirmé plus de 4 173 cas d’infection à Cyclospora dans 41 États depuis le 1er mai. De plus, environ 7 400 cas suspects sont en attente de confirmation, ce qui porte le nombre total de patients sous observation clinique à plus de 11 000, dont plus de 300 nécessitent une hospitalisation en soins intensifs.
Aux États-Unis, les deux États les plus touchés sont le Michigan, avec 7 664 cas confirmés, et le nord-ouest de l’Ohio, avec plus de 2 300 cas. Les experts préviennent que si le taux d’infection ne montre aucun signe de ralentissement, le nombre de cas de cyclosporose cette année dépassera officiellement le pic historique de l’épidémie de 2019, qui s’élevait à 4 703 cas.
Cyclospora (nom scientifique complet Cyclospora cayetanensis) est un parasite unicellulaire qui se transmet principalement par voie digestive, lors de l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés par des matières fécales humaines. Les légumes crus, notamment les légumes à feuilles vertes et les baies, sont les vecteurs les plus courants de ce parasite.