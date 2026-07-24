États-Unis: Une épidémie de cyclospora sème la panique

L’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a officiellement placé une nouvelle épidémie de parasites Cyclospora sur sa liste de cas urgents faisant l’objet d’une enquête, suite à des signalements d’au moins 72 cas de maladie d’origine inconnue.

Selon le communiqué officiel, l’agence a déclaré avoir activé un processus de traçabilité intensif afin de suivre méticuleusement le mouvement des denrées alimentaires potentiellement contaminées tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Un porte-parole de la FDA a confirmé qu’il s’agit d’une enquête en cours, menée de manière approfondie, et que les dernières mises à jour seront communiquées au public dès que les résultats des analyses de laboratoire seront disponibles.