Incendies de forêt: L’indemnisation des sinistrés couvrira les pertes agricoles et les biens

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a affirmé, dans la nuit de jeudi à vendredi dans la wilaya de Sétif, que l’opération d’indemnisation des personnes touchées par les incendies de forêt couvrira l’ensemble des volets, notamment les pertes liées aux récoltes agricoles ainsi que les dégâts causés aux habitations, aux mobiliers et aux autres biens.

M. Sayoud, qui s’est rendu dans la commune de Beni Mouhli, relevant de la daïra de Beni Ourtilane, (wilaya de Sétif), accompagné d’une délégation ministérielle, où il a présenté les condoléances aux familles des défunts Moukat Mohand Oulhadj et Nesraki Larbi, victimes des feux de forêts, a soutenu que “conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des directives ont été données aux walis pour entamer le recensement de l’ensemble des dégâts causés par les incendies de forêt à l’échelle nationale”.

Il a réitéré, dans le même contexte, que l’indemnisation des familles sinistrées s’effectuera “avant la rentrée sociale”, soulignant que l’Etat est “engagé à poursuivre son accompagnement des sinistrés en leur apportant les différentes formes de soutien et d’assistance”.

Après avoir salué les efforts déployés par les autorités locales, l’ensemble des acteurs et les associations de la société civile, ainsi que la coordination en cours avec les walis des wilayas touchées par les incendies jusqu’à l’extinction définitive de tous les foyers, M. Sayoud a procédé, aux côtés du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Aït Messaoudene, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, du Directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Bourelaf, ainsi que des autorités locales, au lancement d’une caravane de solidarité humanitaire et médicale au profit des sinistrés.

Cette caravane comprend des vêtements, des couvertures, des colis alimentaires et des équipements médicaux, tels que des fauteuils roulants et des tensiomètres, à l’initiative de la Direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya, en coordination avec les services de la wilaya, l’Agence de développement social (antenne régionale de Béjaïa) et les cellules de proximité de solidarité relevant des Directions de l’action sociale et de la solidarité de Sétif, de Bordj Bou Arréridj et de Béjaïa.

A cette occasion, le ministre a écouté les préoccupations des citoyens de la commune de Beni Mouhli leur affirmant sa détermination à les transmettre aux autorités compétentes et leur prise en charge.