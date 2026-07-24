L’Ambassadeur de Turquie en Algérie : Nous visons 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux et d’investissements avec l’Algérie d’ici 2030

Vers une nouvelle étape du partenariat stratégique

Ces dernières années, les relations algéro-turques connaissent une dynamique croissante sur les plans politique, économique et culturel, portées par une volonté commune d’élever leur coopération à un partenariat stratégique plus global. Dans cet entretien accordé à Echorouk, l’ambassadeur de Turquie en Algérie, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, revient sur les perspectives de coopération entre les deux pays, l’avenir des investissements turcs en Algérie, les opportunités de partenariat dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de la défense, ainsi que sur la coordination politique concernant les questions régionales et internationales. Il expose également la vision d’Ankara pour les relations bilatérales à l’horizon 2030.

Les réformes économiques renforcent l’attractivité de l’Algérie pour les investisseurs turcs

La sidérurgie, l’agriculture et les infrastructures au cœur de la coopération

De nouveaux investissements turcs et des opportunités prometteuses sur le marché algérien

La Turquie salue le rôle de l’Algérie dans la sécurité et la stabilité du Sahel

Une coopération prometteuse dans les industries de défense et le transfert de technologie

Une convergence politique sur les grandes questions internationales, au premier rang desquelles la Palestine

Un partenariat tripartite avec l’Afrique fondé sur le principe du « gagnant-gagnant »

Visas et échanges culturels : des avancées pour rapprocher les deux peuples

La communauté algérienne en Turquie, un pont pour les échanges économiques et culturels

Les relations algéro-turques ont connu un dynamisme remarquable ces dernières années. Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes pour les hisser à un niveau supérieur de partenariat stratégique ?

Les relations entre la Türkiye et l’Algérie reposent sur des bases solides, fondées sur une histoire commune et une confiance mutuelle. Vous savez que l’on a souligné le caractère stratégique de nos relations au cours de la visite du Président Erdoğan à Alger le 21 novembre 2023. Maintenant, nous avons avancé cette situation par la contribution des mécanismes de consultations politiques et aussi l’institutionnalisation des certaines structures comme la construction des bâtiments de notre chancellerie, de notre consulat, de notre résidence ou les écoles, les centres de cultures, les banques etc. La prochaine étape consiste à approfondir davantage le partenariat économique et à diversifier les domaines de coopération. Nous souhaitons atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars de volume d’échanges commerciaux fixé par nos Présidents. Il est également important d’intensifier les contacts entre les institutions et les acteurs économiques des deux pays. Notre objectif est de perpétuer un partenariat stratégique global, durable et mutuellement bénéfique.

La Türkiye figure parmi les principaux investisseurs étrangers en Algérie. De nouveaux projets d’investissement sont-ils actuellement à l’étude ou en cours de réalisation ?

La Türkiye est aujourd’hui l’un des principaux investisseurs étrangers en Algérie, ce qui témoigne de la confiance des entreprises turques dans le potentiel du pays. Plusieurs projets sont actuellement à l’étude ou en cours de réalisation. De nouvelles opportunités sont également explorées par exemple l’agroalimentaire. Les entreprises turques souhaitent contribuer davantage au développement économique de l’Algérie. Nous sommes convaincus que cette dynamique se renforcera dans les années à venir.

Comment évaluez-vous le climat des affaires en Algérie à la lumière des réformes économiques récentes ? Quel est aujourd’hui l’intérêt des entreprises turques pour le marché algérien ?

Les réformes économiques engagées par l’Algérie ont envoyé des signaux positifs aux investisseurs étrangers. Nous suivons avec intérêt les mesures prises dans le cadre du processus de construction de la « Nouvelle Algérie », sous la direction de S.E.M. le Président Tebboune. Les entreprises turques suivent avec un grand intérêt ces évolutions et considèrent l’Algérie comme un marché stratégique et très pertinent. Grâce à sa position géographique, à ses ressources et à son potentiel humain, l’Algérie offre de nombreuses opportunités d’investissement. Nous encourageons les entreprises turques à explorer davantage ce marché prometteur car nous sommes sûre que l’Algérie a un avenir brillant dans le monde.

Quels sont les secteurs qui offrent les meilleures perspectives de coopération entre l’Algérie et la Türkiye, notamment dans les domaines de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture et des technologies ?

Tous les domaines que vous avez cités revêtent une grande importance pour notre coopération bilatérale. Au stade actuel de nos relations bilatérales, de nombreux domaines différents occupent en effet le devant de la scène comme les secteurs de fer et acier, d’agriculture, de construction et d’infrastructure.

Face aux défis sécuritaires croissants dans la région du Sahel, comment la Türkiye perçoit-elle le rôle joué par l’Algérie en faveur de la stabilité et de la sécurité régionales ?

La Türkiye attache une grande importance au rôle de l’Algérie dans la promotion de la stabilité et de la sécurité régionales. L’Algérie est un acteur clé en Afrique grâce à son expérience diplomatique et à sa connaissance approfondie de la région. Il existe différents mécanismes permettant à nos pays d’aborder les questions régionales et mondiales. Nous poursuivons nos consultations politiques régulières.

Quelles opportunités de coopération envisagez-vous entre l’Algérie et la Türkiye dans le domaine des industries de défense, du transfert de savoir-faire et des technologies ?

La Türkiye a développé ces dernières années des capacités importantes dans plusieurs secteurs de défense. Nous pensons également pouvoir renforcer nos relations avec l’Algérie dans ces domaines en proposant également la production locale et le transfert de technologie. L’objectif est de construire une coopération durable et mutuellement avantageuse.

L’Algérie et la Türkiye partagent des positions convergentes sur plusieurs questions internationales. Comment les deux pays peuvent-ils renforcer leur coordination au sein des organisations régionales et internationales ?

La Türkiye et l’Algérie partagent des positions convergentes sur plusieurs questions régionales et internationales. Cette convergence constitue une base solide pour renforcer leur coordination au sein des organisations internationales. Dans ce contexte, la question la plus importante est celle de la cause palestinienne. L’Algérie et la Türkiye sont les deux principaux pays au monde à soutenir la Palestine. Nous suivons avec une grande appréciation la position ferme adoptée par l’Algérie, pays où a été fondé l’État de Palestine, sur cette question. Et surtout, nos Présidents sont en parfait accord sur ce point, comme sur tous les autres ; vous l’avez constaté sur diverses images de la visite du Président Tebboune à Ankara du 6 au 8 mai 2026.

Quelles sont les perspectives de coopération tripartite entre l’Algérie, la Türkiye et les pays africains dans les domaines du développement, des infrastructures et de l’investissement ?

L’Afrique offre un potentiel considérable en matière de développement et d’investissement. L’Algérie et la Türkiye disposent d’une expérience complémentaire qui peut être mise au service de projets conjoints sur le continent africain. Nous croyons fortement au potentiel de cette approche fondée sur le partenariat gagnant-gagnant et orientons nos investisseurs vers l’Algérie. Quoi qu’il en soit, l’Algérie a toujours été, et restera, un pays très fiable pour nous tout au long de son histoire.

Comment évaluez-vous le niveau actuel des échanges culturels et touristiques entre les deux pays ? Des initiatives nouvelles sont-elles envisagées pour rapprocher davantage les peuples algérien et turc ?

Les échanges culturels et touristiques entre l’Algérie et la Türkiye connaissent une évolution positive. L’intérêt croissant des algériens vers la Türkiye est très encourageant. Nous souhaitons multiplier les initiatives dans les domaines du tourisme, de l’éducation, des arts et des échanges universitaires. Dans ce contexte, nous avons franchi une étape importante en abaissant l’âge limite pour l’obtention d’un visa de 65 à 50 ans à compter de cet été. Cette mesure favorisera la mobilité des personnes, les échanges commerciaux et culturels entre nos pays. Car les contacts humains jouent un rôle essentiel dans le rapprochement entre les sociétés. Plus nos peuples se connaissent, plus notre partenariat se renforcera.

Quel rôle la communauté algérienne établie en Türkiye peut-elle jouer dans le renforcement des relations humaines, culturelles et économiques entre les deux nations ?

La communauté algérienne établie en Türkiye constitue un véritable pont humain entre nos deux pays. Elle contribue au renforcement des liens culturels, académiques et économiques. Grâce à sa connaissance des deux sociétés, elle peut faciliter les échanges et encourager de nouveaux partenariats. Les étudiants, les entrepreneurs et les professionnels algériens en Türkiye jouent déjà un rôle important dans ce rapprochement. Nous attachons une grande importance à leur contribution qui se perpétue depuis plus de 5 siècles.

Dans un contexte marqué par de profondes mutations économiques mondiales, comment l’Algérie et la Türkiye peuvent-elles construire des partenariats plus résilients et innovants face aux défis internationaux ?

Les transformations économiques mondiales exigent des partenariats plus flexibles, plus résilients et davantage tournés vers l’innovation. Il est essentiel de développer les investissements productifs et les partenariats technologiques. En travaillant ensemble, les deux pays peuvent mieux faire face aux défis internationaux. Notre objectif est de bâtir une coopération tournée vers l’avenir.

Quelle est votre vision de l’avenir des relations algéro-turques à l’horizon 2030, et quels objectifs prioritaires souhaitez-vous voir atteints d’ici là ?

À l’horizon 2030, nous souhaitons voir les relations algéro-turques atteindre un niveau encore plus ambitieux et diversifié. Notre priorité est d’accroître les échanges commerciaux, de développer les investissements et de renforcer la coopération. Notre objectif est d’atteindre un volume d’échanges commerciaux de 10 milliards de dollars et un objectif d’investissement de 10 milliards de dollars d’ici 2030. Actuellement, notre volume d’échanges commerciaux s’élève à 6 milliards de dollars et les investissements turcs en Algérie à environ 8 milliards de dollars.

Nous souhaitons également intensifier les échanges humains et culturels. L’Algérie et la Türkiye disposent de tous les atouts nécessaires pour construire un partenariat exemplaire dans la région. Nous sommes optimistes quant à l’avenir de cette relation stratégique.

L’Algérie et la Türkiye sont liées par une histoire et un héritage civilisationnel communs. Comment cet héritage peut-il être mis à profit pour consolider le partenariat d’avenir entre les deux pays ?

La Türkiye et l’Algérie sont unies par des liens historiques profonds. Cet héritage constitue un précieux facteur des relations entre nos peuples. Il ne s’agit pas seulement d’un souvenir du passé, mais aussi d’une source d’inspiration pour l’avenir. En valorisant notre patrimoine commun, nous pouvons renforcer la compréhension mutuelle et développer de nouveaux projets de coopération. Notre histoire partagée est un atout pour bâtir un avenir commun.

Quel message souhaiteriez-vous adresser aux investisseurs turcs intéressés par les opportunités offertes par le marché algérien ?

Je souhaite dire aux investisseurs turcs que l’Algérie offre des opportunités importantes dans de nombreux secteurs stratégiques. Le pays dispose d’un marché dynamique, d’importantes ressources naturelles et d’une position géographique privilégiée. Les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires ouvrent de nouvelles perspectives aux investisseurs étrangers. Nous encourageons les entreprises turques à explorer ces opportunités et à établir des partenariats durables en Algérie. Nous sommes convaincus que leur contribution sera bénéfique pour les deux pays.

Enfin, quel message aimeriez-vous transmettre à la jeunesse algérienne concernant les opportunités de formation, d’emploi et de coopération avec la Türkiye ?

Je voudrais adresser à la jeunesse algérienne un message de confiance et d’encouragement. La Türkiye attache une grande importance à la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’innovation. De nombreuses opportunités existent à travers les programmes universitaires, les échanges académiques, les partenariats économiques et les positions dans les entreprises turques. Les jeunes constituent la plus grande richesse de nos deux pays et joueront un rôle essentiel dans la construction de l’avenir. Nous souhaitons continuer à développer des initiatives qui favorisent leur épanouissement et leur réussite.

Entretien réalisé par Abdeslam Sekia