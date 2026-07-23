L’Iran menace les installations énergétiques de la région en cas de frappes américaines

L’armée iranienne a déclaré mercredi soir qu’elle prendrait pour cible les installations énergétiques de toute la région si les États-Unis frappaient les infrastructures du pays.

Le quartier général central de Khatam al-Anbiya a déclaré que si Washington mettait ses menaces à exécution, les forces armées iraniennes « ne permettraient pas l’exportation d’une seule goutte de pétrole », ajoutant que les installations pétrolières, gazières, électriques et économiques de toute la région deviendraient des cibles.

Le quartier général a précisé que le détroit d’Ormuz restait fermé, avertissant qu’aucun navire ne pourrait transiter par cette voie navigable stratégique, sauf en empruntant la route désignée conformément aux procédures annoncées précédemment.

Le quartier général des forces armées a également averti que la poursuite des menaces et des actions américaines ne ferait qu’étendre la portée du conflit « à l’ensemble de la région, voire au-delà ».

Les États-Unis ont mené une série de frappes à travers l’Iran depuis la semaine dernière, tandis que Téhéran a riposté par des attaques visant des installations et des bases qui, selon lui, sont utilisées par l’armée américaine dans plusieurs pays de la région.

Les échanges de tirs se sont poursuivis malgré un accord-cadre négocié par le Pakistan et signé en juin par les États-Unis et l’Iran afin de mettre fin à la guerre qui a débuté en février et d’ouvrir la voie à un accord de paix durable.