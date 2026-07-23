-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

L’Iran menace les installations énergétiques de la région en cas de frappes américaines

Echoroukonline
  • 21
  • 0
L’Iran menace les installations énergétiques de la région en cas de frappes américaines

L’armée iranienne a déclaré mercredi soir qu’elle prendrait pour cible les installations énergétiques de toute la région si les États-Unis frappaient les infrastructures du pays.

Le quartier général central de Khatam al-Anbiya a déclaré que si Washington mettait ses menaces à exécution, les forces armées iraniennes « ne permettraient pas l’exportation d’une seule goutte de pétrole », ajoutant que les installations pétrolières, gazières, électriques et économiques de toute la région deviendraient des cibles.

Le quartier général a précisé que le détroit d’Ormuz restait fermé, avertissant qu’aucun navire ne pourrait transiter par cette voie navigable stratégique, sauf en empruntant la route désignée conformément aux procédures annoncées précédemment.

Le quartier général des forces armées a également averti que la poursuite des menaces et des actions américaines ne ferait qu’étendre la portée du conflit « à l’ensemble de la région, voire au-delà ».

Les États-Unis ont mené une série de frappes à travers l’Iran depuis la semaine dernière, tandis que Téhéran a riposté par des attaques visant des installations et des bases qui, selon lui, sont utilisées par l’armée américaine dans plusieurs pays de la région.

Les échanges de tirs se sont poursuivis malgré un accord-cadre négocié par le Pakistan et signé en juin par les États-Unis et l’Iran afin de mettre fin à la guerre qui a débuté en février et d’ouvrir la voie à un accord de paix durable.

Articles en Relation
Incendies de forets: 4 individus mis en détention provisoire

Incendies de forets: 4 individus mis en détention provisoire

Métro d’Alger: Service prolongé jusqu’à minuit le week-end

Métro d’Alger: Service prolongé jusqu’a minuit le week-end

Six morts depuis le début de la vague d’incendies

Six morts depuis le début de la vague d’incendies

Le Président de la République réserve un accueil officiel au président du Gouvernement du Royaume d’Espagne

Le Président de la République réserve un accueil officiel au président du Gouvernement du Royaume d’Espagne

Trump souhaite nommer Infantino au poste de secrétaire général de l’ONU

Trump souhaite nommer Infantino au poste de secrétaire général de l’ONU

La FIFA enquête sur la bagarre survenue après la finale Espagne-Argentine

La FIFA enquête sur la bagarre survenue après la finale Espagne-Argentine

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus