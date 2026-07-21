Métro d’Alger: Service prolongé jusqu’à minuit le week-end

La Société d’exploitation du Métro d’Alger (SEMA) a annoncé, lundi dans un communiqué, une prolongation exceptionnelle des horaires d’exploitation du Métro d’Alger à l’occasion de la saison estivale 2026, les vendredis et samedis.

La société a précisé que les dernières rames partiront à 00h00 (minuit) durant le week-end, dans le cadre des mesures visant à faciliter les déplacements des citoyens et à accompagner la hausse du trafic des voyageurs pendant la saison estivale.

Cette mesure exceptionnelle a pour objectif d’adapter le service de transport public aux besoins des usagers durant la période estivale, marquée notamment par une intensification des déplacements et des activités en soirée.