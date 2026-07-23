Incendies de forets: 4 individus mis en détention provisoire

“En application des dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale, le parquet de la République près le pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée du tribunal de Sidi M’hamed informe l’opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre les crimes terroristes, de sabotage et la criminalité transnationale organisée, et à la suite des incendies de forêts enregistrés dans certaines wilayas du pays depuis la fin de la semaine dernière, ladite juridiction a traité 3 affaires liées à des groupes criminels ayant délibérément mis le feu dans des biens forestiers”, selon la même source.

La première affaire concerne “un groupe criminel ayant volontairement mis le feu aux broussailles jouxtant le quartier Les Pins à Constantine”. Il s’agit des dénommés Benfoughal Saber Ayoub et Fouaizia Abderrahmane. Une vidéo montre les deux individus en train de mettre le feu sur le lieu de l’incendie.

La deuxième affaire concerne “le dénommé Lemouissi Farouk qui a mis le feu à des broussailles et des arbres sur la route de la Soummam à Constantine”.

Une vidéo montre cet individu en train de mettre le feu sur le lieu de l’incendie, ajoute la même source.

La troisième affaire concerne “l’arrestation en flagrant délit du dénommé Benkhelifa Seifeddine, alors qu’il mettait le feu à deux tas de câbles en cuivre à proximité de la glissière de sécurité en béton de l’autoroute reliant les wilayas de Constantine et d’Annaba, au lieu-dit lotissement Benabdelmalek Ramdane, à Constantine, ce qui a entraîné la destruction de deux (2) hectares d’arbres, tous situés dans le domaine forestier”.

A l’issue de l’enquête préliminaire menée par la Brigade de lutte contre la criminalité de la Sûreté de wilaya de Constantine et le Service de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale de Constantine, “les quatre (4) membres présumés du réseau criminel ont été arrêtés, l’enquête ayant révélé leur implication dans l’incendie volontaire de biens relevant du domaine forestier”, poursuit la même source.

“En date du 22/07/2026 et après la comparution des mis en cause, une action judiciaire a été lancée à leur encontre, suite à l’ouverture d’une instruction judiciaire pour crimes liés à des actes subversifs mettant la vie des personnes, leur sécurité et leurs biens en péril (sanction allant jusqu’à la peine de mort), ainsi que pour crime d’incendie volontaire de biens forestier appartenant à l’Etat, faits prévus et réprimés par les articles 87 bis, 87 bis 1 du Code pénal et 138 de la loi relative aux forêts et aux richesses forestières”.

“Après l’interrogatoire des accusés par le juge d’instruction, celui-ci a ordonné leur placement en détention provisoire”, ajoute le communiqué.