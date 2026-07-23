-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Incendies de forets: 4 individus mis en détention provisoire

Echoroukonline
  • 30
  • 0
Incendies de forets: 4 individus mis en détention provisoire

Le juge d’instruction près le pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée du tribunal de Sidi M’hamed (Alger), a ordonné, mercredi, la mise en détention provisoire de 4 individus ayant provoqué des incendies dans des biens forestiers, indique un communiqué du parquet de la République près le même tribunal.

“En application des dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale, le parquet de la République près le pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée du tribunal de Sidi M’hamed informe l’opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre les crimes terroristes, de sabotage et la criminalité transnationale organisée, et à la suite des incendies de forêts enregistrés dans certaines wilayas du pays depuis la fin de la semaine dernière, ladite juridiction a traité 3 affaires liées à des groupes criminels ayant délibérément mis le feu dans des biens forestiers”, selon la même source.

La première affaire concerne “un groupe criminel ayant volontairement mis le feu aux broussailles jouxtant le quartier Les Pins à Constantine”. Il s’agit des dénommés Benfoughal Saber Ayoub et Fouaizia Abderrahmane. Une vidéo montre les deux individus en train de mettre le feu sur le lieu de l’incendie.

La deuxième affaire concerne “le dénommé Lemouissi Farouk qui a mis le feu à des broussailles et des arbres sur la route de la Soummam à Constantine”.

Une vidéo montre cet individu en train de mettre le feu sur le lieu de l’incendie, ajoute la même source.

La troisième affaire concerne “l’arrestation en flagrant délit du dénommé Benkhelifa Seifeddine, alors qu’il mettait le feu à deux tas de câbles en cuivre à proximité de la glissière de sécurité en béton de l’autoroute reliant les wilayas de Constantine et d’Annaba, au lieu-dit lotissement Benabdelmalek Ramdane, à Constantine, ce qui a entraîné la destruction de deux (2) hectares d’arbres, tous situés dans le domaine forestier”.

A l’issue de l’enquête préliminaire menée par la Brigade de lutte contre la criminalité de la Sûreté de wilaya de Constantine et le Service de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale de Constantine, “les quatre (4) membres présumés du réseau criminel ont été arrêtés, l’enquête ayant révélé leur implication dans l’incendie volontaire de biens relevant du domaine forestier”, poursuit la même source.

“En date du 22/07/2026 et après la comparution des mis en cause, une action judiciaire a été lancée à leur encontre, suite à l’ouverture d’une instruction judiciaire pour crimes liés à des actes subversifs mettant la vie des personnes, leur sécurité et leurs biens en péril (sanction allant jusqu’à la peine de mort), ainsi que pour crime d’incendie volontaire de biens forestier appartenant à l’Etat, faits prévus et réprimés par les articles 87 bis, 87 bis 1 du Code pénal et 138 de la loi relative aux forêts et aux richesses forestières”.

“Après l’interrogatoire des accusés par le juge d’instruction, celui-ci a ordonné leur placement en détention provisoire”, ajoute le communiqué.

Articles en Relation
Aïssa annonce sa retraite internationale

Aïssa annonce sa retraite internationale

Droit de change: Accélération de la délivrance des cartes de paiement internationales

Droit de change: Accélération de la délivrance des cartes de paiement internationales

Arrivée du président du Gouvernement d’Espagne à Alger pour une visite de travail et d’amitié

Arrivée du président du Gouvernement d’Espagne a Alger pour une visite de travail et d’amitié

Protection civile: Extinction de 142 incendies sur un total 195 en 24h

Protection civile: Extinction de 142 incendies sur un total 195 en 24h

Le ballon a voté contre le scénario officiel

Le ballon a voté contre le scénario officiel

L’Iran menace les installations énergétiques de la région en cas de frappes américaines

L’Iran menace les installations énergétiques de la région en cas de frappes américaines

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus