Six morts depuis le début de la vague d’incendies

Les autorités promettent d'indemniser les sinistrés

Le ministère algérien de l’Intérieur a annoncé mardi soir que six personnes avaient perdu la vie depuis le début des incendies qui touchent plusieurs wilayas du pays.

Les moyens humains, matériels et aériens restent mobilisés pour tenter de maîtriser les foyers encore actifs dans plusieurs régions.

Les autorités ont demandé aux préfets de lancer une vaste opération de recensement des dommages causés par les incendies.

Cette évaluation doit permettre aux pouvoirs publics de mettre en place un dispositif d’indemnisation pour les habitants sinistrés.

Prise en charge des sinistrés

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme poursuit sa contribution aux efforts des pouvoirs publics visant à faire face aux effets des feux de forêt, à

travers la mobilisation des équipes des cellules de proximité de solidarité pour prendre en charge les citoyens sinistrés, indique mardi un communiqué du ministère.