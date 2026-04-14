De la BBC à CNN: Le voyage du Pape Léon XIV en Algérie captive la planète

Sous le titre “Le pape Léon XIV prononce son message à la Cité et au monde”, le site Al-Sharq Al-Awsat a relevé que la visite du pape en Algérie est “historique et hautement symbolique, car aucun pape ne s’est jamais rendu dans le pays, considéré comme le lieu de naissance de Saint Augustin, l’un des grands penseurs chrétiens”.

Le média arabe a également mentionné que “la coexistence pacifique sera au coeur du message du pape”.

Sous le titre “A l’occasion de la visite du pape Léon XIV en Algérie, débat entre politiques et intellectuels sur la redécouverte de l’héritage de Saint Augustin”, le site Al-Quds Al-Arabi est revenu sur cette visite insi que sur l’intérêt accordé par les autorités algériennes à l’héritage de Saint Augustin, en entreprenant des démarches concrètes pour valoriser cet héritage, notamment en le proposant pour inscription au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

De son côté, le site “Ain Libya” a mis en avant cette visite sous le titre “Le pape du Vatican entame une visite historique en Algérie”, soulignant qu’il s’agit de “la première visite de ce type d’un souverain pontife dans le pays (…) portant un message central axé sur le renforcement du dialogue interreligieux, notamment avec le monde musulman, ainsi que sur la promotion des valeurs de coexistence pacifique face aux défis régionaux et internationaux croissants”.

Le média libyen ajoute que cette visite “revêt une dimension religieuse et historique particulière”, puisque le pape doit se rendre à Annaba, qui abrite la Basilique Saint-Augustin, “l’un des plus grands symboles de la pensée chrétienne, dont l’héritage intellectuel et spirituel reste présent dans l’orientation de l’église catholique”.

Et dans un reportage sur la visite pour la première fois du pape en Algérie, l’agence turque Anadolu a, pour sa part, estimé que “ce déplacement historique prend une dimension symbolique en raison de l’appartenance du souverain pontife à la tradition liée à Saint Augustin, né en Algérie”.

Plusieurs autres titres ont salué une “initiative stratégique” du Vatican destinée à “renforcer le dialogue en Méditerranée”.

Par la même occasion, le média “Vatican News” rapporte que la venue de Léon XIV en Algérie devrait “encourager la consolidation des liens de fraternité, dans des sociétés où les familles des deux confessions continuent de coexister dans un même élan de foi”.

Pour leur part, des titres de la presse italienne, dont La Repubblica et Corriere della Sera, évoquent une démarche diplomatique du Saint-Siège visant à renforcer le dialogue interreligieux en Méditerranée.

Au Royaume-Uni, des médias comme The Guardian insistent sur la dimension géopolitique du déplacement, estimant qu’il s’inscrit dans une dynamique plus large de diplomatie religieuse et de recherche de stabilité en Méditerranée et en Afrique du Nord.

La BBC souligne, de son côté, sur son site internet, que “le pape a choisi l’Algérie pour sa première étape, en raison de sa signification spirituelle particulière”, précisant que c’est la première visite d’un pape dans le pays de Saint Augustin auquel il est intrinsèquement lié.

Aux Etats-Unis, The Washington Post a écrit : “Le pape Léon XIV entame lundi le tout premier voyage papal en Algérie, dans le but de promouvoir la coexistence chrétiano-musulmane en cette période de conflit mondial et d’honorer l’inspiration locale de sa spiritualité religieuse, Saint Augustin”.

La chaîne américaine CNN a également commenté cette visite, citant Martin McGee, expert des relations entre chrétiens et musulmans en Algérie, selon lequel le pape Léon XIV “cherchera à renforcer le dialogue entre les deux communautés”.