Président de la République: “l’Algérie fière des héritages de Saint-Augustin et de l’Emir Abdelkader”

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a prononcé un discours, au Centre culturel de Djamâa El-Djazaïr dans le cadre de la visite officielle historique du pape du Vatican, le souverain pontife Léon XIV.

Le président a d’abord souhaité la bienvenue au souverain pontife :

« Au nom de l’Algérie, de son peuple, de son gouvernement et de ses institutions, j’ai le plaisir de vous accueillir sur cette terre chargée d’histoire et de rencontres entre les civilisations. Votre visite résume les ambitions que nous partageons et les aspirations qui nous unissent à plus d’un titre ».

La double fierté algérienne de l’Emir Abdelkader et de Saint-Augustain

Le président de la République a poursuivi : « Bienvenue, Votre Sainteté, sur la terre qui a vu naître votre père spirituel et l’une des plus grandes figures de la pensée humaine de l’histoire de l’humanité », a-t-il dit avant de poursuivre : « l’Algérie est fière de l’héritage de Saint-Augustin, tout comme elle est fière de celui de l’Emir Abdelkader, fondateur de l’État algérien.

Votre Sainteté, vous êtes le meilleur défenseur de la justice sociale à une époque où le fossé économique entre le Nord et le Sud ne cesse de se creuser. L’Algérie est l’un des pays les plus attachés à la justice sociale, pour laquelle elle a mené sa révolution.

Votre Sainteté, vous êtes le meilleur défenseur de la paix à une époque où les guerres menacent la sécurité et la stabilité de nombreuses régions, au premier rang desquelles le Moyen-Orient. Nous sommes de ceux qui trouvent du réconfort dans votre position courageuse et humaine face à la tragédie de Gaza et à ses souffrances.

D’une seule voix, avec Votre Sainteté, nous appelons toutes les consciences vivantes du monde à rendre justice au peuple palestinien en lui permettant d’accéder à l’aide humanitaire, en mettant fin aux crimes systématiques dont il est victime et en affirmant son droit inaliénable et imprescriptible à établir son État.

Nos voix s’unissent aux vôtres pour prier pour la sécurité et la paix dans la région du Golfe et au Liban, afin qu’ils surmontent les épreuves de l’injustice et de l’agression.

Je réaffirme à Votre Sainteté la volonté totale de l’Algérie de poursuivre sa collaboration avec l’État du Vatican pour promouvoir l’esprit de compréhension plutôt que la division, diffuser l’esprit du dialogue plutôt que le choc, et renforcer l’esprit de coexistence et de coopération plutôt que l’hostilité et la discorde ».