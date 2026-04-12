Vice-président américain:” L’Iran n’a pas accepter nos conditions”

Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré dimanche que Washington et Téhéran n’étaient pas encore parvenus à un accord, alors que les pourparlers à fort enjeu entre les États-Unis et l’Iran se prolongeaient pour une deuxième journée.

« La mauvaise nouvelle est que nous n’avons pas conclu d’accord, et je pense que c’est une mauvaise nouvelle pour l’Iran, bien plus que ce n’est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis d’Amérique », a déclaré Vance à des journalistes américains dans un hôtel où les délégations américaine et iranienne tiennent des pourparlers depuis samedi.

« Ils ont choisi de ne pas accepter nos conditions », a-t-il ajouté.

Il a indiqué que Washington n’avait pas constaté d’engagement iranien « à long terme » à renoncer au développement d’armes nucléaires.

« La question simple est de savoir si nous constatons un engagement fondamental de volonté de la part des Iraniens à ne pas développer d’arme nucléaire, pas seulement maintenant, pas seulement dans deux ans, mais sur le long terme. Nous n’avons pas encore vu cela », a déclaré Vance.

« Nous partons d’ici, et nous partons d’ici avec une proposition très simple, une base d’entente qui constitue notre offre finale et la meilleure possible. Nous verrons si les Iraniens l’acceptent. »

Il a remercié le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef de l’armée, le général Asim Munir, pour leur médiation et pour avoir « tenté de combler le fossé » entre Washington et Téhéran.

L’Iran et les États-Unis ont accepté de tenir un nouveau cycle de pourparlers plus tard ce dimanche, suite à une proposition des médiateurs pakistanais.

Ce prochain cycle s’inscrira dans le cadre de négociations trilatérales impliquant l’Iran, les États-Unis et le Pakistan, alors que les efforts se poursuivent pour parvenir à un accord-cadre visant à mettre fin aux hostilités.

Le prochain cycle devrait avoir lieu après le lever du soleil de dimanche.

Le Pakistan accueille ces pourparlers dans le cadre des efforts visant à mettre fin au conflit régional, à la faveur d’un cessez-le-feu fragile de deux semaines conclu plus tôt cette semaine.