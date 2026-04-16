Le cabinet israélien examine un cessez-le-feu avec le Hezbollah

Le cabinet de sécurité israélien s’est réuni tard mercredi pour examiner une proposition de cessez-le-feu temporaire avec le Hezbollah libanais, à la demande des États-Unis, malgré l’opposition de plusieurs ministres, selon les médias israéliens.

La chaîne publique israélienne KAN indique que la réunion a porté sur cette initiative de trêve provisoire, précisant que plusieurs membres du gouvernement ont exprimé leur désaccord avec la demande américaine.

Une source anonyme israélienne a déclaré à KAN que « des négociations avancées sont en cours en vue d’un cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Hezbollah ».

Selon cette source, la trêve pourrait entrer en vigueur dans les prochains jours.

Le Hezbollah n’a pas réagi dans l’immédiat.

D’après KAN, la proposition américaine a été évoquée pour la première fois mardi lors de discussions à Washington entre les ambassadeurs israéliens et libanais.

Le média ajoute que l’appareil sécuritaire israélien estime que l’armée doit poursuivre ses opérations terrestres dans le sud du Liban afin de désarmer le Hezbollah au sud du fleuve Litani.

Il précise également qu’Israël pourrait, dans un second temps, envisager de réduire ses frappes aériennes dans les zones où l’armée libanaise est déployée, tandis que des discussions sur un retrait israélien progressif pourraient intervenir ultérieurement si les négociations politiques entre Israël et le Liban avancent.

Plus de 2 000 personnes ont été tuées et un million de déplacées en raison des attaques israéliennes contre le Liban depuis le 2 mars. La dernière offensive a débuté peu après le déclenchement de la guerre avec l’Iran, le Hezbollah ayant riposté en soutien à Téhéran.