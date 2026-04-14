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L’Italie suspend le renouvellement de son accord de défense avec Israël

Echoroukonline
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L’Italie suspend le renouvellement de son accord de défense avec Israël

L’Italie a suspendu le renouvellement automatique de son accord de défense avec Israël, a annoncé mardi la Première ministre Giorgia Meloni.

« À la lumière de la situation actuelle, le gouvernement a décidé de suspendre le renouvellement automatique de l’accord de défense avec Israël », a rapporté l’agence de presse ANSA, citant des propos de Meloni lors d’un échange avec des journalistes dans la ville de Vérone, dans le nord-est du pays.

Par ailleurs, la cheffe du gouvernement a souligné que les efforts internationaux devaient se poursuivre afin de faire avancer les négociations de paix, dans le but de stabiliser la situation en Iran et de permettre la réouverture du détroit d’Ormuz.

Elle a également appelé à la prudence concernant la question du gaz russe.

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