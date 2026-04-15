Un BMS annonce des pluies orageuses et des vents pour ce mercredi

L’Office National de la Météorologie a annoncé, dans un Bulletin météo spécial (BMS) des précipitations orageuses ainsi que des vents forts dans plusieurs wilayas du pays pour la journée de ce mercredi.

L’office a indiqué, dans une alerte de « Niveau 1 », des pluies dans la wilaya de Jijel. La même source a ajouté que les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Souk Ahras et Guelma connaîtront des orages, annonçant également des vents forts dans la wilaya de Tébessa.