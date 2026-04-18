La Radio algérienne remporte le prix africain du meilleur reportage radio sur l’intelligence artificielle

La Radio algérienne a remporté le prix du meilleur reportage radio sur l’intelligence artificielle lors du concours des « Media Awards 2026 », organisés par l’Union africaine de radiodiffusion (UAR), en marge de son Assemblée générale qui s’est tenue à Banjul, en Gambie, le vendredi 17 avril 2026.

Ce prix a été décerné pour le reportage intitulé : « Quand l’IA insuffle une nouvelle vie au patrimoine africain ».

Ce reportage abordait, de manière novatrice et professionnelle, le rôle des technologies modernes dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel africain, et leur contribution à sa renaissance grâce aux médias numériques contemporains.

Réalisé par le journaliste Abdelrazak Dandani de la radio régionale de Bordj Bou Arreridj, ce reportage témoigne du haut niveau d’expertise médiatique de la Radio algérienne et de sa capacité à suivre le rythme des avancées technologiques et à traiter les enjeux actuels avec une vision médiatique renouvelée. Ce prix témoigne de la place de choix qu’occupe la radio algérienne sur la scène médiatique africaine et souligne son engagement constant en faveur du développement de contenus médiatiques et de l’utilisation des technologies modernes pour diffuser un message de qualité, contribuant ainsi au renforcement de l’identité culturelle africaine et à la préservation de son patrimoine civilisationnel.

Il convient de noter que le Concours de l’Union africaine de radiodiffusion est l’un des événements médiatiques les plus importants du continent. Chaque année, il attire des productions radiophoniques exceptionnelles de divers pays africains, avec pour objectif d’élever les standards de la production médiatique et de promouvoir l’échange de savoir-faire et d’expériences entre les organismes de radiodiffusion.