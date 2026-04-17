un cessez-le-feu de 10 jours entre l’occupant sioniste et le Liban

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’Israël et le Liban ont accepté de mettre en place un cessez-le-feu de 10 jours à partir de jeudi à 21h GMT, à la suite de récentes discussions à Washington.

« Je viens d’avoir d’excellentes conversations avec le très respecté président Joseph Aoun du Liban et le Premier ministre Bibi Netanyahu d’Israël », a indiqué Donald Trump dans un communiqué, ajoutant que les deux dirigeants avaient convenu de lancer officiellement cette trêve afin de tenter de parvenir à la paix entre leurs pays.

Cette annonce fait suite à des pourparlers facilités par les États-Unis entre des délégations libanaise et israélienne, qui se sont tenus mardi au Département d’État à Washington. Le Hezbollah, groupe libanais, n’était pas représenté lors de cette réunion et a rejeté cette initiative.

Le président américain a également précisé avoir chargé le vice-président JD Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio et le chef d’état-major interarmées Dan Caine de travailler avec les deux parties en vue d’une paix durable.