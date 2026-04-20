L’Iran frappe des navires américains en représailles à la saisie d’un cargo

Selon les médias iraniens, les forces iraniennes ont lancé dans la nuit de dimanche à lundi des frappes de drones contre plusieurs navires américains en représailles aux tirs et à l’interception par les forces américaines d’un navire iranien.

L’agence de presse semi-officielle Tasnim a rapporté que des drones iraniens ont été lancés contre des navires américains, sans préciser si les cibles étaient militaires ou commerciales, après que les forces américaines ont embarqué sur le navire porte-conteneurs TOUSKA dans le golfe d’Oman.

L’Iran avait confirmé plus tôt que les forces américaines avaient saisi le navire iranien et averti qu’il riposterait « bientôt » à la suite de cette action, qu’il a qualifié de violation d’un cessez-le-feu de deux semaines négocié par le Pakistan et qui avait largement tenu depuis son annonce le 7 avril.

L’Agence de presse Fars, également semi-officielle, a rapporté que le quartier général central Khatam al-Anbiya a déclaré que les forces américaines ont ciblé le navire, désactivé son système de navigation et sont montées à bord, ce qui a été décrit comme une violation du cessez-le-feu.

Les données de suivi des navires montrent que le TOUSKA est parti du port de Klang en Malaisie le 12 avril.

Le porte-parole militaire iranien Ebrahim Zolfaghari a déclaré que les forces américaines avaient ouvert le feu sur le navire avant de monter à bord.

Zolfaghari a déclaré : « Les États-Unis agressifs, en violant le cessez-le-feu et en s’engageant dans la piraterie maritime, ont attaqué l’un des navires iraniens après avoir désactivé son système de navigation. »

Il a ajouté que les forces américaines ont embarqué sur le navire après avoir déployé « un certain nombre de marines terroristes » à son bord.

« Nous avertissons que les forces militaires iraniennes répondront bientôt et se vengeront contre cet acte armé de piraterie par l’armée américaine », at-il déclaré.

L’incident a d’abord été annoncé par le président américain Donald Trump dimanche et a ensuite été confirmé par le Commandement central américain (CENTCOM), qui a indiqué que l’USS Spruance avait intercepté le cargo battant pavillon iranien, qui avait tenté de violer le blocus naval américain dans le golfe d’Oman.

Selon le CENTCOM, les Marines continuent de détenir le navire sous la garde des États-Unis. Il a affirmé dans un communiqué que le navire était en route vers le port iranien de Bandar Abbas.

Le CENTCOM a également publié des images vidéo sur la plateforme de l’entreprise américaine de médias sociaux X montrant un navire de guerre américain évitant le navire avant de tirer.