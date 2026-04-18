Coupe de la CAF : Zamalek – CRB (0-0), le Chabab éliminé

Le CR Belouizdad est éliminé de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le Chabab n’a pas réussi à atteindre la finale, et ce, en dépit de son match nul réalisé, ce vendredi au Caire (Égypte), face au Zamalek (0-0) en match comptant pour la manche retour des demi-finales de la compétition continentale.

Finalement, la qualification s’est jouée au match aller et la défaite concédée vendredi dernier à Alger (0-1) aura été fatale pour les Rouge et Blanc.

De son côté, l’USM Alger, second représentant algérien dans cette épreuve, tentera de faire mieux que le CRB, dimanche (20h00) en déplacement, face à la formation marocaine de l’Olympique Safi.

Pour rappel, les deux équipes s’étaient neutralisées sur un score blanc (0-0), samedi dernier au stade olympique du 5 Juillet 1962. Même si la tâche des Rouge et Noir s’annonce aussi ardue, elle n’est pas impossible, car les Usmistes ont déjà réalisé cet exploit, en s’imposant sur le score de 1 but à 0, lors de la deuxième journée de la phase de poules.