-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

5 ans de prison ferme pour l’ancien ministre Ali Aoun

Echoroukonline
  • 29
  • 0
5 ans de prison ferme pour l’ancien ministre Ali Aoun

Le pôle pénal économique et financier près du tribunal de Sidi M’hamed à Alger a ordonné, ce lundi, le placement en détention de l’ancien ministre de l’Industrie et de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, condamné à cinq ans de prison ferme et à une amende d’un million de dinars, dans une affaire de corruption liée à l’homme d’affaires surnommé « Nounou Manita ».

Son fils a également écopé d’une peine de six ans de prison.

 La même juridiction a par ailleurs relaxé, l’ancien président de la Fédération Algérienne de football, Charaf Eddine Amara.

Voici les peines prononcées à l’encontre d’Ali Aoun et de ses comparses:

Articles en Relation
Indonésie: Huit morts dans un crash d’hélicoptère

Indonésie: Huit morts dans un crash d’hélicoptère

La Radio algérienne remporte le prix africain du meilleur reportage radio sur l’intelligence artificielle

La Radio algérienne remporte le prix africain du meilleur reportage radio sur l’intelligence artificielle

L’USM Alger écarte l’OC Safi après un terrain envahi!

L’USM Alger écarte l’OC Safi après un terrain envahi!

L’Iran affirme avoir de nouveau fermé le détroit d’Ormuz

L’Iran affirme avoir de nouveau fermé le détroit d’Ormuz

Coupe de la CAF : Zamalek – CRB (0-0), le Chabab éliminé

Coupe de la CAF : Zamalek – CRB (0-0), le Chabab éliminé

L’Iran annonce la réouverture partielle de son espace aérien

L’Iran annonce la réouverture partielle de son espace aérien

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus