5 ans de prison ferme pour l’ancien ministre Ali Aoun

Le pôle pénal économique et financier près du tribunal de Sidi M’hamed à Alger a ordonné, ce lundi, le placement en détention de l’ancien ministre de l’Industrie et de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, condamné à cinq ans de prison ferme et à une amende d’un million de dinars, dans une affaire de corruption liée à l’homme d’affaires surnommé « Nounou Manita ».

Son fils a également écopé d’une peine de six ans de prison.

La même juridiction a par ailleurs relaxé, l’ancien président de la Fédération Algérienne de football, Charaf Eddine Amara.

Voici les peines prononcées à l’encontre d’Ali Aoun et de ses comparses: