5 ans de prison ferme pour l’ancien ministre Ali Aoun
Le pôle pénal économique et financier près du tribunal de Sidi M’hamed à Alger a ordonné, ce lundi, le placement en détention de l’ancien ministre de l’Industrie et de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, condamné à cinq ans de prison ferme et à une amende d’un million de dinars, dans une affaire de corruption liée à l’homme d’affaires surnommé « Nounou Manita ».
Son fils a également écopé d’une peine de six ans de prison.
La même juridiction a par ailleurs relaxé, l’ancien président de la Fédération Algérienne de football, Charaf Eddine Amara.
Voici les peines prononcées à l’encontre d’Ali Aoun et de ses comparses:
Boulaïoun Karim(Président-directeur général du complexe El Hadjar) : 3 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende-.
Salehi Noureddine(Directeur général de l’entreprise nationale de fonderie « Fondal ») : 3 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende-.
Abdelmoula Abdennour, dit « Nono Manita »(Homme d’affaires) : 10 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende-.
Charaf-Eddine Amara(Ancien PDG du groupe Madar) : Relaxe-.
Ali Aoun(Ancien ministre de l’Industrie) : 5 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende, avec ordre de dépôt à l’audience-.
Mehdi Aoun(Fils de l’ancien ministre) : 6 ans de prison ferme et 200 000 dinars d’amende-.
Cherfaoui Mohamed(Opérateur économique) : 5 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende-.
Elkoala Abdelhalim(Président du club équestre) : 5 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende-.
Amraoui Abdelkader(Gérant d’entreprise pharmaceutique) : Relaxe-.
Habes Mohamed Redha(Gérant d’entreprise pharmaceutique) : Relaxe-.
Attia Adel(Gérant) : Relaxe-.
Cherit Aymen(Directeur d’une entreprise d’importation de véhicules) : Relaxe-.
Bouktaya Sami(Investisseur) : 10 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende-.