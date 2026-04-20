Port d’Alger: Arrivée d’un nouveau chargement de moutons importés en prévision de l’Aïd al-Adha

Un navire transportant une nouvelle cargaison de moutons importés a accosté, ce lundi, au port d’Alger, dans le cadre des efforts visant à garantir l’approvisionnement du marché national en prévision de l’Aïd al-Adha, selon un communiqué de la Société du port d’Alger.

Le communiqué précise que cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à protéger le pouvoir d’achat des citoyens et à garantir la stabilité des prix du bétail en prévision de la fête de l’Aïd Al-Adha, et qu’elle concrétise les instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, en prenant les dispositions réglementaires nécessaires pour faciliter cette opération.

La même source a précisé que l’accostage du navire et le déchargement de sa cargaison s’étaient déroulés dans des « conditions organisationnelles rigoureuses », les moyens logistiques et humains nécessaires ayant été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération, conformément aux procédures en vigueur dans l’enceinte portuaire.

Cette livraison s’inscrit dans le cadre d’une série d’approvisionnements programmés visant à renforcer l’offre de bêtes à sacrifier sur le marché national, notamment à l’approche de l’Aïd Al-Adha, tout en veillant au respect des normes sanitaires et vétérinaires en vigueur afin de garantir la sécurité du cheptel et la qualité des produits destinés à la consommation.