Condamnation conjointe de la nomination d’un envoyé diplomatique par l’entité sioniste auprès de la soi-disant «Somaliland»

Les ministres des Affaires étrangères de l’Algérie, de l’Egypte, de la Somalie, du Soudan, de la Libye, du Bangladesh, de l’Arabie saoudite, de la Palestine, de la Turquie, de l’Indonésie, du Pakistan et du Koweït ont condamné «dans les termes les plus fermes» l’annonce par l’entité sioniste de la nomination d’un envoyé diplomatique auprès de la soi-disant «Somaliland», la qualifiant de «violation flagrante de la souveraineté de la République fédérale de Somalie ainsi que de l’unité et de l’intégrité de son territoire».

Dans un communiqué conjoint rendu public samedi, les ministres des Affaires étrangères ont affirmé leur «rejet total de toutes les mesures unilatérales portant atteinte à l’unité des Etats ou à leur souveraineté», soulignant leur «soutien constant à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie, ainsi qu’aux institutions légitimes de l’Etat somalien, en tant que seule partie représentant la volonté du peuple somalien».

Ils ont également indiqué que «de telles mesures constituent une violation manifeste des principes du droit international, de la Charte des Nations unies et de l’Acte constitutif de l’Union africaine», et représentent «un précédent dangereux susceptible de compromettre la stabilité de la région de la Corne de l’Afrique, avec des répercussions négatives sur la paix et la sécurité régionales dans leur ensemble».

APS