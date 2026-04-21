Le Chef de la diplomatie belge déclare les actions d’Israël « totalement inacceptables »

Le ministre belge des Affaires étrangères a déclaré mardi que les actions de l’occupant sioniste étaient « totalement inacceptables », appelant à des mesures européennes plus fermes en matière de sanctions et de politique étrangère.

« La réaction d’Israël est totalement problématique et condamnable », a déclaré Maxime Prévot lors d’une déclaration à la presse au Centre européen de Luxembourg.

Il a estimé que la réponse d’Israël au Moyen-Orient était « disproportionnée et indiscriminée ».

Il a affirmé que l’Ukraine reste une priorité internationale majeure, annonçant un financement supplémentaire de 100 millions d’euros (près de 108 millions de dollars) pour le programme Pearl, et a exhorté les partenaires de l’UE à rester attentifs aux évolutions en Biélorussie.

Maxime Prévot a déclaré espérer que les récents développements politiques en Hongrie puissent aider à faire avancer les mécanismes de soutien financier de l’UE à l’Ukraine et à accélérer les décisions liées aux sanctions.

Il a également estimé que les crises humanitaires comme celle du Soudan doivent rester à l’agenda de l’UE, qualifiant la situation de l’une des plus graves actuellement en cours.

Le ministre belge a remis en question l’approche actuelle de l’UE consistant à maintenir une « position d’équidistance » entre les parties dans certains conflits, estimant qu’elle pourrait ne plus être la plus efficace et suggérant que des mesures plus fortes, notamment des sanctions, pourraient être nécessaires.

Concernant le Moyen-Orient, il a déclaré que la situation reste « profondément préoccupante », évoquant une récente visite à Beyrouth où il a constaté l’impact humanitaire du conflit.

Il a indiqué soutenir la reprise du dialogue entre Israël et le Liban, notant des avancées récentes vers un engagement direct.

Concernant la Palestine, il a rappelé que la Belgique appelle à une suspension partielle de l’accord d’association UE-Israël, en raison de l’expansion des colonies et de la hausse des violences, estimant que ces évolutions soulèvent des questions sur les valeurs et les engagements de l’Union européenne.