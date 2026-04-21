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AADL 3: Les ordres de versements de la 1ère tranche mis en ligne

Echoroukonline
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AADL 3: Les ordres de versements de la 1ère tranche mis en ligne

Les souscripteurs au programme « AADL 3 » peuvent effectuer, à partir de ce lundi sur le site web de l’AADL , le dépôt des ordres de paiement pour la deuxième phase de la première tranche (50 %), ainsi que pour la tranche complémentaire destinée à ceux ayant changé de type de logement.

« L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement « AADL » informe les souscripteurs au programme « AADL 3 » que le dépôt des ordres de paiement pour la deuxième phase de la première tranche (50 %), ainsi que pour la tranche complémentaire destinée à ceux ayant changé de type de logement, sera disponible sur le site web +www.aadl.dz +à partir de ce lundi 20 avril », indique un communiqué de l’Agence.

L’Agence précise que « l’opération de paiement se fera en ligne, en suivant les mêmes étapes que celles appliquées lors du règlement de la première phase de la première tranche. »

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