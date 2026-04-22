L’armée israélienne démolit une statue de Jésus-Christ dans le sud du Liban

L’armée israélienne a admis dimanche qu’un de ses soldats avait détruit une statue de Jésus-Christ dans la ville de Deir Siryan, au sud du Liban.

Cette déclaration de l’armée fait suite à un article paru dimanche dans le journal Haaretz, selon lequel un soldat israélien avait détruit une statue de Jésus-Christ dans la ville de Deir Siryan, au sud du Liban.

Le soldat pris en photo soulevant une masse pour frapper une statue de Jésus dans le sud du Liban fait partie de l’armée israélienne, a confirmé celle-ci dans la nuit après une enquête ouverte dimanche. « À l’issue d’un premier examen (…) il a été établi que cette photographie montre un soldat des forces israéliennes en mission dans le sud du Liban », a écrit l’armée lundi peu après minuit sur son compte X, alors que le cliché circule largement sur les réseaux sociaux.