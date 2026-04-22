Chéraga: M. Zerrouki s’enquiert des travaux de réparation du réseau de fibre optique endommagé

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, s’est enquis, mardi à Chéraga (Alger), des travaux de réparation du réseau de fibre optique endommagé suite à un acte de vandalisme ayant engendré des perturbations du service internet et de certains services administratifs à l’Ouest de la capitale, indique un communiqué du ministère.

“Les services de maintenance technique relevant d’Algérie Télécom ont été massivement mobilisés afin de réparer le réseau dans les plus brefs délais”, précise la même source.

Le ministre s’est rendu sur place pour constater l’ampleur des dégâts occasionnés par les actes de vol et de vandalisme ayant touché “l’infrastructure de télécommunications et entraîné la destruction d’un ensemble de câbles de fibre optique”, ajoute le document.

Zerrouki a donné des instructions fermes pour la mobilisation de tous les moyens humains et techniques nécessaires afin d’assurer le rétablissement rapide du service. Les travaux de réparation se poursuivent actuellement jusqu’au retour du réseau à son fonctionnement normal.

Les services du ministère ont pris, en coordination avec les services techniques d’Algérie Télécom, toutes les précautions nécessaires pour garantir la continuité du service et la qualité du débit dans la région d’Alger-Ouest, et réduire l’impact de cet incident sur les citoyens et les différents établissements, conclut le communiqué.

APS