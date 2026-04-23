Algérie – Tchad : De l’amitié historique à l’alliance stratégique

“Ma présence en Algérie, sept mois seulement après mon dernier passage, traduite une volonté politique claire des deux pays de passer d’une amitié traditionnelle à un partenariat stratégique de nouvelle génération”, a indiqué le président tchadien dans une déclaration au terme d’une cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente, coprésidée avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a soutenu que l’Algérie et le Tchad “ne sont pas liés par le fait d’un simple hasard”, mais “partagent une profondeur historique héritée de la route transsaharienne et une vision politique forgée par nos pères fondateurs”.

En ce sens, il a fait partie de sa « profonde satisfaction » et d’une « émotion fraternelle » au terme d’une visite en Algérie qui marque « un tournant historique » dans les relations bilatérales.

Evoquant la commission mixte de coopération algéro-tchadienne, tenue mardi à Alger, “après plus d’une décennie”, le président tchadien a affirmé qu’elle marque “un véritable nouveau départ dans l’exploration profonde de toutes les opportunités de coopération”.

Il a rappelé que les deux pays ont signé “des accords majeurs qui reposent sur quatre piliers stratégiques, à savoir la connaissance, la transformation des ressources, l’intégration économique et la sécurité”.

Il a, en outre, rapporté que “le message que nous envoyons, aujourd’hui, est celui d’une Afrique qui refuse la marginalité”, soulignant que “la réussite du lancement de la ligne aérienne entre Alger et N’Djamena, concrétisée en un temps record, doit servir de modèle”.

A cet égard, il a soutenu que l’Algérie et le Tchad ont posé “les fondements d’une coopération sud-sud exemplaire, démontrant que les deux pays représentent le moteur d’un espace sahélo-saharien stable, intégré et prospère”.