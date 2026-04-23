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Liban: Une journaliste tombe en martyre dans une frappe sioniste

Echoroukonline
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Liban: Une journaliste tombe en martyre dans une frappe sioniste

Une journaliste libanaise est tombée en martyre, mercredi, dans une frappe de l’armée sioniste ayant visé son véhicule, dans le sud du pays, a rapporté l’agence de presse libanaise ANI, citant une source de la Croix-Rouge locale.  

Selon cette dernière, la journaliste libanaise Amal Khalil a trouvé la mort en exercice de ses fonctions.

Depuis le début de l’agression sioniste sur le Liban en 2023, à laquelle  un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 a tenté de mettre un terme, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a recensé au moins 14 journalistes et professionnels des médias libanais assassinés par l’entité sioniste.

APS

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