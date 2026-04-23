Un émissaire américain propose de remplacer l’Iran par l’Italie

Coupe du monde de la FIFA 2026

Un haut émissaire du président américain Donald Trump a proposé que l’Italie remplace l’Iran lors de la prochaine Coupe du monde de la FIFA, selon un article publié mercredi.

Cette proposition s’inscrit dans une tentative de rétablir des relations tendues entre Trump et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, après un différend récent lié aux critiques du président à l’encontre du pape Léon XIV au sujet de la guerre en Iran, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

« Je confirme avoir suggéré à Trump et à Gianni Infantino qu’à la Coupe du monde, l’Italie remplace l’Iran. Étant d’origine italienne, ce serait un rêve de voir les Azzurri (l’équipe nationale italienne) participer à un tournoi organisé aux États-Unis. Avec quatre titres, ils ont le palmarès nécessaire pour justifier leur présence », a déclaré l’envoyé spécial américain Paolo Zampolli au FT.

De son côté, l’Iran affirme être pleinement prêt pour la participation de son équipe nationale à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, a indiqué mercredi la porte-parole du gouvernement Fatemeh Mohajerani.

S’exprimant sur la chaîne publique IRIB, Mohajerani a précisé que le ministère de la Jeunesse et des Sports avait mis en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer une participation efficace de l’équipe au tournoi.

Pour sa part, la FIFA n’a pas commenté ces informations concernant d’éventuelles démarches de lobbying. Toutefois, Gianni Infantino a affirmé la semaine dernière que l’équipe iranienne devrait bien participer.

« L’équipe iranienne sera bien présente, c’est certain », a-t-il déclaré lors d’une conférence à Washington.

Enfin, la Maison Blanche et le département d’État ont refusé de commenter ces informations, selon le FT.