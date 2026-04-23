Pluies orageuses vendredi et samedi sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de rafales de vent et de chutes de grêle, affecteront, vendredi et samedi, plusieurs wilayas du pays, indique l’Office national de météorologie, dans un Bulletin météo spécial (BMS) émis jeudi.

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Naama, Saida, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Tissemsilt, Tiaret, le Nord d’El Bayadh, Ain Defla, Médéa, Blida et Bouira, précise la même source.

Les quantités de pluies estimées, oscilleront entre 20 et 40 mm de vendredi à 15h00 à samedi à 15h00 au moins, ajoute le communiqué.

APS