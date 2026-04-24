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Le Président de la République félicite la sélection algérienne (Dames) pour le championnat africain de gymnastique et la championne Kaylia Nemour

Echoroukonline
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Le Président de la République félicite la sélection algérienne (Dames) pour le championnat africain de gymnastique et la championne Kaylia Nemour

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité, jeudi, la sélection algérienne (Dames) pour avoir glaner le championnat africain de gymnastique, ainsi que la championne Kaylia Nemour pour son titre africain individuel dames.

“Mille félicitations pour les dames algériennes pour avoir glaner le championnat africain de gymnastique et mille félicitations pour la championne Kaylia Nemour pour son titre africain individuel dames … vous avez fait honneur à l’Algérie qui est toujours fière de vous, d’avantages de réussite inchallah”, a écrit le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.

APS

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